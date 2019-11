L'INIZIATIVA, Viale Mazzini diventa viola doc

In Viale Mazzini si tifa Fiorentina da sempre, ma da oggi si vede anche. La strada che dai viali porta alla passerella di Campo di Marte ogni volta in cui la Fiorentina gioca al Franchi diventa già una delle strade più viola della città, attraversata dai tanti tifosi diretti allo stadio, così i commercianti della zona hanno voluto 'fiorentinizzarsi' ancora di più con delle bandierine viola all'ingresso dei loro negozi. L'idea è venuta a Paolo che ha il negozio di giocattoli 'Paolo e Paola' e a Beatrice dell'omonima gelateria. "Sono sempre stato molto tifoso e da me Enrico Chiesa portava il piccolo Federico a comprare i giocattoli. Ma con questa proprietà lo sono ancora di più perché a Reggio Emilia dove ero in trasferta è stato bellissimo vedere Commisso venire ad esultare con noi" racconta Paolo a Firenzeviola. "Ci faceva piacere dare un segnale, vediamo tanti tifosi passare di qua e lo siamo anche noi. Speriamo facciano il restyling del Franchi così li vedremo a lungo passare" dice Beatrice con un po' di timore sul futuro dello stadi. Tutti i negozianti hanno contribuito al costo necessario per acquistare le bandierine, compreso un romanista che ha un negozio nella via, e la speranza è che almeno Joe Barone passi per Viale Mazzini e apprezzi una via sempre più viola doc.