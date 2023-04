L'INCHIESTA FIGC, LA UEFA E LA JUVENTUS, I VIOLA OSSERVANO INTERESSATI: IL PUNTO

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dallo stadio al campo. Dopo neanche 24 ore dalle parole del senatore Matteo Renzi in merito alla ormai nota vicenda legata alla ristrutturazione del Franchi, l’attenzione del mondo Fiorentina si sposta precipitevolissimevolmente attorno all’attualità della Juventus. Già da stamani si parla a più non posso dell’evoluzione che riguarderà l’inchiesta plusvalenze sul club bianconero, il cui futuro appare più che mai incerto, specie sul fronte europeo. Ma allora perché la Fiorentina deve osservare in primo piano la questione? Facciamo chiarezza ripercorrendo le tappe:

Da mesi, parallelamente a quelle delle Figc, la UEFA conduce indagini in merito al caso scoppiato a novembre nella società bianconera. Come ormai noto ai più, giovedì scorso il Collegio di Garanzia del CONI ha restituito momentaneamente i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus, rimandando il tutto al giudizio della Corte d’Appello Federale. Questione, quindi, ancora più che mai aperta già sul piano della classifica, che potrebbe essere confermata o subire nuovamente uno scossone.

Ciononostante, lo stesso Collegio di Garanzia ha comunque riconosciuto la condotta antisportiva acclarata agli ex dirigenti bianconeri. Inoltre, il massimo organismo europeo, ogni anno, dopo la finale di Champions League inizia a stilare le liste con i nomi delle società che partecipano alle competizioni europee della stagione successiva. Ad oggi, la UEFA auspica che entro la fine di giugno la giustizia sportiva italiana si sia pronunciata in merito al caso Juventus. Se così non fosse, la confederazione calcistica europea concederebbe tempo ai nostri giudici fino alla fine di luglio, al massimo l’inizio di agosto. Poi prenderebbe lei la situazione in mano e darebbe la risposta che tutti stanno aspettando, con la Juventus che, qualora venga anche imputata di falso in bilancio, quindi di aver comunicato cifre di entrate non vere ai revisori dei conti (Fifc e Uefa stessa), rischia l’esclusione dalle coppe europee per mano diretta della Uefa.

E quindi, la Fiorentina? La squadra viola, se vedesse i bianconeri esclusi dalle competizioni europee (ipotesi ad oggi concreta), avrebbe di fronte a sé il seguente scenario in merito: ipotizzando una finale di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina, va precisato che il regolamento italiano, nel caso in cui la vincitrice del trofeo sia già qualificata alle coppe o non possa parteciparvi per altri motivi, non prevede che al posto suo ci vada la finalista perdente. Quindi, ad oggi, se la Juventus, penalizzazione di punti o meno, dovesse chiudere il campionato tra le prime sette classificate ma venisse privata dalla partecipazione alle competizioni UEFA, libererebbe un posto. Anche perché pure un eventuale vittoria dell’Europa League non servirebbe a nulla, vista la squalifica. Motivo per cui, l’ottavo piazzamento della Serie A diventa papabile per una qualificazione alle coppe. Piazzamento oggi occupato dal Bologna a 44 punti, con la Fiorentina dietro di sole due lunghezze.

È doveroso sottolineare che il futuro della Fiorentina passa in primis dai suoi risultati, con la squadra viola che in caso di vittoria di una delle due coppe (Coppa Italia o Conference) andrebbe direttamente alla prossima Europa League, da testa di serie al sorteggio di agosto. Ma nel caso in cui i viola si dovessero ritrovare a mani vuote a fine stagione, anche la via tortuosa del campionato diventa uno scenario da tenere in assoluta considerazione in vista delle competizioni europee dell’annata 2023/24, visto l’ottavo posto distante di soli due punti, ma toccherà aspettare l’evolversi di una situazione attorno alla quale la Fiorentina non ha voce in capitolo e guarda solo da spettatrice interessata.