L. HENRIQUE, Dodo "chiama" il Pallone d'oro. Ma il profilo...

Se Luiz Henrique era già uno dei giocatori brasiliani più in vista, "per aver vinto praticamente la Libertadores da solo" come ha detto l'esperto di calcio sudamenricano Sabatino Durante a Radio FirenzeViola, oggi la vittoria del Pallone d'Oro sicuramente alza il suo valore di mercato. Intanto Dodo gli invia i complimenti e i tifosi viola già sognano: "Portalo a Firenze" gli scrivono sotto al post.

Ma non manca chi, come appunto Durante, ne tracia un profilo da testa calda.