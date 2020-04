KUMBULLA, Nome caldo ma quanta concorrenza

Non è una novità che la Fiorentina sia alla ricerca di un difensore centrale. Attualmente il nome più caldo in casa gigliata è quello di Marash Kumbulla. Il difensore dell'Hellas Verona è oggetto del desiderio, non solo della Fiorentina, ma anche di altri club di Serie A che da tempo hanno messo nel mirino il giocatore. Napoli e Inter sono le squadre che hanno sondato maggiormente il terreno. Sullo sfondo rimangono vigili sia Lazio che Fiorentina,, monitorando la situazione. La valutazione del cartellino che viene fatta dall'Hellas oscilla tra i 20 e i 25 milioni.

In questo affare la Fiorentina ha una carta da giocarsi che le altre concorrenti non hanno. La società gigliata può far leva sui buoni rapporti, venutisi a creare con l'Hellas Verona durante il mercato di gennaio (segnato dall'operazione finita a buon fine con Amrabat). Tra un incontro e l'altro con i gialloblù i viola hanno chiesto informazioni sul difensore albanese che rispecchia il tipo di giocatore adatto al progetto che sta costruendo la Fiorentina.

Il centrale gialloblù in prospettiva ha grandi margini di miglioramento, è giovane e alla prima esperienza in Serie A ha attirato l'attenzione di molti club. È necessario muoversi in fretta per non essere battuti sul tempo. In attesa di capire quali saranno le date del mercato estivo, a seguito dello slittamento del campionato, non c'è tempo da perdere. E iniziare a programmare il futuro.