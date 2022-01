KOUAME, Subito in campo dopo la Coppa d'Africa

Terminata l'esperienza in Coppa d'Africa, Christian Kouame è stato subito protagonista dal primo minuto con l'Anderlecht: l'attaccante di proprietà della Fiorentina ma in prestito al club belga fino al termine della stagione ha giocato da titolare nella sconfitta a sorpresa dei suoi sul campo del Union Saint-Gilloise. Un 1-0 finale in una gara in cui l'ivoriano non è mai riuscito a rendersi pericoloso e che conclude una settimana non felice per l'ex Genoa, eliminato mercoledì dall'Egitto negli ottavi di finale di Coppa d'Africa, una competizione in cui Kouame è stato solo una comparsa (solo due spezzoni giocati nelle prime due partite della fase a gironi). Kouame ha finora segnato 8 reti in 17 partite nella sua esperienza belga, parentesi per adesso non molto positiva, tant'è che si era parlato di un possibile suo ritorno in Italia in questa finestra di mercato, col Bologna che sembrava interessata a riportarlo in Serie A.