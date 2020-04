KOUAMÉ SCALDA I MOTORI

Non è ancora chiaro se i campionati di calcio ripartiranno o meno, ma la sensazione è che - soprattutto dopo il voto unanime espresso dall'assemblea di Lega in favore della ripresa - prima o dopo la Serie A riaprirà i battenti. Senz'altro dal vertice che si terrà oggi tra la FIGC e il governo emergeranno indicazioni importanti, se non decisive. In attesa di poter contare su qualche certezza in più, i calciatori si preparano all'eventuale ritorno sui terreni di gioco.

In particolar modo è il caso di chi, come Christian Kouamé, il calcio lo brama da ancor più tempo. Il classe '97 ha infatti subito un pesante infortunio nel mese di novembre, ossia la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, che naturalmente gli ha precluso la maggior parte del campionato e che a cose normali non gli avrebbe consentivo di rientrare prima della stagione successiva. Ma ora tutto è cambiato e, se il calcio ripartirà, l'ivoriano è pronto a lottare per un posto da titolare.

"Sono per riprendere il campionato, ma solo con l'ok dei medici. Sogno il primo gol al Franchi e la Champions con la Fiorentina", ha dichiarato ai quotidiani in edicola. Entusiasmo e ambizione, gli ingredienti giusti per un potenziale finale di stagione che vedrà i viola in lotta per la salvezza. Quel che accadrà successivamente sarà tutta un'altra storia. Intanto Kouamé scalpita, vuole mettersi in mostra fin da subito: lo spirito è quello giusto, ma l'ultima parola spetta alle istituzioni.