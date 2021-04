KOUAME, Iachini si affida a lui: titolare dopo 2 mesi

Sono uscite poco fa le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta. Iachini davanti si gioca la carta Kouame in coppia con Vlahovic. Il numero undici viola non partiva titolare dal 14 febbraio, dalla sconfitta per 2-1 con la Sampdoria a Genova. Per Kouame è la settima presenza dal primo minuto in stagione (col Torino, Inter, Sampdoria, Parma, Benevento, Sampdoria le precedenti) e oggi con l'Atalanta, il mister ascolano si riaffida a lui, data l'assenza di Ribery, dandogli una nuova opportunità per dimostrare il suo valore da titolare.