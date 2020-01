KOUAME-DUNCAN, QUANDO LA TOSCANA È NEL DESTINO

Kouamé-Duncan, ritorno alle origini. I due giocatori, diversi per nazionalità, età e ruolo (Costa d'Avorio, classe 97, attaccante il calciatore del Genoa; Ghana, classe 93, centrocampista quello del Sassuolo), vestendo la maglia della Fiorentina, sono accomunati dal ritorno in Toscana, da dove è iniziata - giovanissimi -la loro carriera calcistica. La loro storia è infatti simile a quella di tanti ragazzi notati da procuratori nei loro paesi e portati giovanissimi in Italia in cerca di gloria e spesso "adottati" da nuove famiglie italiane, come è successo a loro. Il nome di Christian Kouamé è stato inserito anche nell'inchiesta che ha coinvolto il Prato per la presunta tratta dei baby calciatori africani fatti cioè entrare illegalmente.

Ma questioni legali a parte, proprio dalla Sestese (in Eccellenza nella stagione 2013-14) e dal Prato è iniziato tutto per l'ivoriano, che il club laniero - dopo prestiti a Sassuolo e Inter- ha ceduto al Cittadella da dove nel 2018 è approdato al Genoa. Il primo gol con quest'ultima maglia l'ha fatto all'Empoli, in questa stagione ha segnato anche alla Fiorentina, quasi a sottolineare che quando sente parlare di Toscana si scatena; l'ultimo gol lo ha segnato alla Juventus poi i primi di novembre l'infortunio. A Prato, dove lo ha portato Paolo Toccafgondi, ha vissuto nella famiglia del segretario del Prato, Alessio Vignoli, di 10 anni più grande ma che Christian ha sempre definito un secondo babbo. Kouamé ora è sposato con Karelle ed ha un figlio nato a fine 2018, Micheal Joah e a Prato torna spesso.

Anche Joe Alfred Duncan è cresciuto in Toscana, a Pistoia, dove è arrivato giovanissimo da Accra, la capitale del Ghana, in affidamento alla famiglia di Leonardo Giusti, che lo ha cresciuto insieme al figlio Niccolò e che ne cura anche gli interessi. Preso dall'Inter, è stato una stagione in prestito al Livorno. Nel 2014-15 ha fatto una stagione alla Samp per poi accasarsi al Sassuolo. Nel giugno scorso ha sposato la sua fidanzata storica, Rhodaline "Rose".