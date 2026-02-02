Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Paratici porta Rugani. Accordo con la Juve. Pressing su Zappa".

La Nazione: "Scelto Rugani, il nuovo muro".

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina, c’è Rugani. Esperienza in difesa. Zappa per la fascia".

Corriere Fiorentino: "Un mese da dentro o fuori. Da qui a iniziomarzo le sfide salvezza con Torino, Pisa, Parma e Cremonese. MaVanoli deve alzare lamedia di un punto a gara".

La Repubblica: "Fiorentina, tornati i vecchi difetti per la difesa è in arrivo Rugani".