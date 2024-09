KOUADIO, Da Prato al Franchi: oggi prima chiamata

Fonte: Lu.Magis.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tra i convocati ufficializzati da Palladino questa mattina e che dunque sarà per la prima volta in panchina oggi al Franchi contro il Monza, c'è anche il giovane Eddy Kouadio. Il difensore classe 2006 di Prato (famiglia di origini ivoriane) è approdato nel 2021 nelle giovanili viola e si è fatto già notare in ritiro con la Prima squadra ma è poi tornato ovviamente in Primavera, con la quale ha giocato sia le due gare di campionato che la Supercoppa.

Il giocatore, che a luglio ha firmato il suo contratto da professionista fino al 2027, timbra dunque il primo cartellino in prima squadra ufficialmente anche se, come detto, ha disputato anche alcune amichevoli estive da subentrato. Dopo una sessione di mercato in cui in difesa sono arrivati Pongracic al posto di Milenkovic e Moreno, Kouadio, cresciuto sui campi di Tobbianese e Galcianese, guadagna il Franchi e potrà essere una riserva importante nel pacchetto arretrato.