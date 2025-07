Galatasaray in Italia: assalto a Osimhen, Kean piano B

Il Galatasaray in viaggio per l’Italia. Trovano conferme le indiscrezioni che arrivano dalla Turchia: nelle prossime ore il vicepresidente operativo del del club di Istanbul, Abdullah Kavucku, è atteso a Milano. Lo scrive Tuttomercatoweb.com, il numero uno delle operazioni della società turca si occuperà delle principali trattative che collegano il Gala al mercato italiano.

La priorità, ovviamente, è Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha chiarito di voler rimanere al Galatasaray, resta da trovare l’intesa con il Napoli che chiede 75 milioni di euro. Tra le alternative, come riportato in precedenza, ci sono Moise Kean e Randal Kolo Muani, anche se in questo caso si tratterebbe di una negoziazione con il Paris Saint-Germain. A proposito di attaccanti, la presenza italiana sarà utile anche per sbloccare la questione legata al futuro di Alvaro Morata, pronto a trasferirsi al Como: c’è prima da risolvere il prestito dal Milan al Gala, in scadenza a gennaio 2026.