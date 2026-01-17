Kean assente dalla trasferta a Bologna, il motivo: problemi alla caviglia
Moise Kean resta a Firenze e non prenderà parte alla trasferta della Fiorentina in programma domani pomeriggio a Bologna. L'attaccante - come da attese - non è stato inserito da mister Paolo Vanoli nella lista dei convocati per la sfida, e il motivo è da ricondurre al fatto che non ha ancora recuperato pienamente dai problemi legati alla caviglia. Il calciatore, fa sapere direttamente il club gigliato, verrà successivamente valutato giorno per giorno
