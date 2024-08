KAYODE, Il Brentford non rilancia: resta viola

Fonte: Dall'inviato a Milano, Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Mike Kayode sarà ancora alla Fiorentina. Le sirene inglesi che potevano ingolosire il club e il giocatore non hanno avuto seguito. L'offerta del Brentford, uno dei club che aveva fatto una proposta concreta, non soddisfaceva la Fiorentina che avrebbe valutato la cessione ad una cifra più alta dei 20 milioni offerti. Nonostante si pensasse ad un rilancio del Brentford, non ci sono state altre offerte e Kayode resta dunque un giocatore della Fiorentina, pronto a giocarsi una maglia con Dodo o all'occorrenza da braccetto destro, come lo ha utilizzato finora Palladino.