JUVENTUS-FIORENTINA 2-0, Rivivi il LIVE di FV!

95' - Finisce la partita: Juve-Fiorentina 2-0

92' - RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! In pieno recupero arriva il raddoppio di Staskova su assist di Caruso

90' - Assegnati 5' di recupero

85' - Ultimi 5' con la Juventus in pressione: ormai il tempo si sta per esaurire...

81' - Si salva il portiere della Fiorentina! Su ribaltamento di fronte dopo il quasi 1-1 viola, la Juve sfiora il 2-0 con un diagonale di Alves messo in corner

80' - Prima vera colossale occasione da gol per la Fiorentina! Palla al centro di Mauro per De Vanna che non riesce a meno di un metro a trovare la deviazione giusta per mettere in gol

78' - Cambio nella Juventus: dentro Caruso, fuori Cernoia, autore dell'assist che sta decidendo questo match

75' - La Fiorentina controlla bene il gioco ma non riesce mai a sfondare: l'ingresso di Mauro e De Vanna non sta dando frutti...

70' - Nuovo cooling break: il gioco si interrompe per permettere alle calciatrici di dissetarsi

68' - Ancora un cambio per la Fiorentina, il terzo: dentro Phjltiens e fuori Tortelli

65' - Angolo anche per la Juventus ma nulla di fatto

62' - Angolo per la Fiorentina, il primo della ripresa: interviene male Vigilucci, nulla di fatto

59' - Primo cambio della Juventus: fuori Rosucci, dentro Alves

55' - Tiro di Galli dalla distanza: palla che esce non di molto alla sinistra della porta difesa da Ohrstrom

53' - Altro cambio per la Fiorentina, dentro De Vanna, fuori Bonetti

48' - Occasione per la Juventus con Aluko che riceve dopo una bella sponda di Girelli e calcia: pallone che sfiora il palo ed esce

46' - Nella Fiorentina dentro Ilaria Mauro al posto di Greta Adami

45' - Inizia la ripresa a Cesena: si riparte dall'1-0 per la Juventus

=== INTERVALLO ===

47' - Finisce qui il primo tempo: Juventus avanti 1-0 sulla Fiorentina, decide Girelli con il gol messo a segno all'11

45' - Assegnati 2' di recupero

43' - Forcing Juve in questo finale di tempo con le bianconere che vanno alla ricerca del raddoppio

40' - Giallo per Tortelli per un fallo a centrocampo: mancano 5' alla fine del primo tempo

37' - Primo giallo della partita: Alice Parisi stende Aluko lanciata in ripartenza e si becca l'ammonizione

35' - Juventus vicina al raddoppio con Pedersen: cross dalla sinistra, colpo di testa della giocatrice della Juve e palla di poco alta sopra la traversa

33' - Tiro dalla distanza di Aluko: palla deviata che finisce in corner

30' - Prova a partire in contropiede la Fiorentina ma Hyyrynen chiude bene in fallo laterale

27' - Cooling break: il gioco viene interrotto per permettere alle calciatrici di dissetarsi. Fa molto caldo oggi in Romagna

25' - Punizione pericolosa per la Juventus guadagnata da Girelli: palla deviata che poi finisce tra le braccia di Ohrstrom

22' - Gioca meglio adesso la Fiorentina rispetto alla Juventus ma le bianconere in difesa si chiudono molto bene e l'assenza di De Vanna e Mauro si fanno sentire in casa viola...

18' - Ancora un corner per le viola, stavolta dalla destra. Allontana bene il pallone la Juve

15' - Prova a reagire la Fiorentina: primo corner guadagnato dalle viola. Nulla di fatto però dalla bandierina

12' - GOL DELLA JUVE! Girelli porta avanti le bianconere: scambi nello stretto nell'area viola, con la numero 10 che riceve palla da Cernoia e si presenta davanti a Ohrstrom e non sbaglia: 1-0 Juve.

10' - Tiro di Galli dalla distanza che però non impensierisce Ohrstrom: palla sul fondo abbondantemente

7' - Continua il pressing asfissiante della Juventus: la Fiorentina non si è ancora vista dalle parti di Giuliani

4' - Prima occasione da gol per la Juventus: cross di Cernoia, colpo di testa di Girelli e palla che finisce non di molto sul fondo

2' - Punizione per la Juventus battuta da Cernoia: nulla di fatto con la difesa viola che salva bene

1' - Inizia la partita! Alé Viola, regalateci questa coppa!

=== LA CRONACA ===

Finalissima di Supercoppa italiana femminile quest'oggi allo stadio Manuzzi-Orogel di Cesena: alle 12:30, sotto gli occhi di Rocco Commisso, si sfidano infatti la Juventus (campione d'Italia e vincitrice dell'ultima Coppa Italia) e la Fiorentina, detentrice del trofeo e finalista dell'ultima Coppa Italia.

Queste la formazioni ufficiali di ​​​bianconere e viola:

JUVENTUS: Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Pedersen, Galli, Rosucci; Aluko, Girelli, Cernoia. All.: Guarino.

FIORENTINA: Ohrstrom; Guagni, Arnth, Agard, Tortelli, Vigilucci; Adami, Parisi, Breitner; Bonetti; Thogersen. All.: Cincotta.