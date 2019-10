JUV-FIO, Al 45' la decide Girelli: troppo timide le viola

Finisce 1-0 per la Juventus il primo tempo di Cesena tra le bianconere e la Fiorentina Women’s, che oggi si contendono la vittoria della Supercoppa italiana. Le ragazze di Rita Guarino hanno trovato il vantaggio già dopo 10’ con Cristiana Girelli che dopo una bella palla di Cernoia si è trovata a tu per tu con Ohrstrom e ha colpito. Timida la reazione delle viola, che non hanno mai impegnato sul serio Giuliani. Le bianconere hanno sfiorato il raddoppio in chiusura di primo tempo con Pedersen, che di testa ha mandato di poco alto. Gara per il momento non in discussione, con la Juve che sta facendo valere il suo notevole tasso tecnico e Fiorentina che è penalizzata dalle assenze di Mauro e De Vanna.