JANS (S.STAMPA), Inaccettabili i petardi e bicchieri in campo

Queste le parole del tecnico del Twente Rob Jans in conferenza stampa dopo lo 0-0 di Enschede che ha permesso alla Fiorentina di qualificarsi ai gironi di Conference eliminando gli olandesi dopo il 2-1 maturato all'andata: "Questa volta non è stato un pareggio come gli altri. Ci sono stati due portieri ottimi che sono stati i migliori in campo. E' stata una partita tosta con tante occasioni. Secondo me abbiamo avuto più occasioni ma anche loro ne hanno avute, forse più importanti. Negli ultimi secondi abbiamo visto una grande parata di Terracciano: è un peccato. Abbiamo assaggiato il sapore della fase a gironi, ma abbiamo sbagliato la settimana scorsa e siamo stati eliminati. C'erano tante emozioni ma nel campo non le sentivamo. Abbiamo giocato come voluto e abbiamo potuto controllare tutte le emozioni. Alla fine però abbiamo subito un po' la pressione e invece di palleggiare abbiamo lanciato troppo lungo e la Fiorentina si è potuta difendere molto bene. Non era giusto quello che è successo verso la panchina della Fiorentina: nessuno deve lanciare oggetti verso gli avversari. Poi è anche inaccettabile che vengano lanciati petardi come fatto dai tifosi viola nel corso della partita. I grandi applausi dopo la partita sono stati emozionanti. Questo vuol dire che il nostro pubblico è stupendo, è un onore giocare in questo stadio con questo pubblico. Non vogliamo dire che la Fiorentina ha giocato difendendo, sono stati davvero bravi e occorre fare un grande applauso anche a loro. Il livello è stato molto alto, come quello della fase a gironi. Mi dispiace che non si possa disputare i gironi. Adesso possiamo piangere un giorno, riposare per due e poi dobbiamo tornare a pensare al campionato".