Jagiellonia-Fiorentina 0-0, primo giallo della partita: punito Fazzini

Jagiellonia-Fiorentina 0-0, primo giallo della partita: punito FazziniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:21Notizie di FV
di Redazione FV

Prima ammonizione della partita: giallo per Jacopo Fazzini. Il giocatore della Fiorentina sembrava aver effettuato un contrasti pulito sull’avversario Mazurek, che invece viene punito al ventunesimo minuto del primo tempo dall’arbitro Gishamer. 