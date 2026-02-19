Jagiellonia-Fiorentina 0-0, Fabbian sfiora il vantaggio in Polonia

Jagiellonia-Fiorentina 0-0, Fabbian sfiora il vantaggio in Polonia
Redazione FV

Al quarantaseiesimo minuto Giovanni Fabbian sfiora l'1-0 contro lo Jagiellonia. L'ex Bologna riceve in area di rigore, controlla e lascia partire un destro potentissimo in direzione del primo palo: Abramowicz respinge in calcio d'angolo. 