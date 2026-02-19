Jagiellonia-Fiorentina 0-0, primo tiro dei viola: ci prova Fabbian

Al trentesettesimo minuto del primo tempo arriva il primo tiro in porta della Fiorentina. Suggerimento di Mandragora in area di rigore con il sinistro a rientrare: Fabbian prova ad approfittarne girando nello specchio col piattone. Tiro lento e centrale, bloccato da Abramowicz.