JACOBELLI A FV, Pessima la nuova Coppa Italia

Su queste pagine ieri il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli si è espresso così in merito alla nuova formula della Coppa Italia: ""Personalmente la trovo pessima. Ho sempre spinto per una riforma della coppa nazionale che seguisse le orme della FA Cup inglese, dove le squadre di categorie maggiori entrano sin da subito in tabellone, giocando fuori casa sul campo di compagini minori. Alla fine poi rimangono sempre i club di Premier, ma il sale di quella competizione è rappresentato dalle sfide tra squadre di quarta divisione e colossi del calcio inglese, partite che non sarebbero possibili sennò. Io vorrei fosse così anche in Italia, invece non solo non si è andati verso questo orizzonte ma si è anche escluso le squadre di C e D dalla Coppa Italia. Questo non mi piace, a questo punto non dovrebbero più chiamarla Coppa Italia ma Coppa di Lega".

