JACK&RICKY, ESPERIENZA AL SERVIZIO DEI VIOLA CON UN FUTURO DA RISCRIVERE

Esperienza decisiva oggi a Marassi. Sì, perché la vittoria dei viola a Genova porta la firma di due tra i giocatori di maggiore esperienza, Bonaventura e Saponara. Il primo è un colpo low cost che propose Raiola all'ultimo tuffo dopo la scadenza del contratto con il Milan e che Pradè raccolse al volo. Tanto da fargli un contratto per due anni più opzione per il terzo, pur già 31enne nell'estate 2020. Un giocatore che in effetti in questo anno in cui la Fiorentina ha puntato sul talento dei più giovani (è stato la riserva di Castrovilli fino alla parentesi con Prandelli, che lo ha utilizzato quasi sempre da titolare) è sempre entrato in campo mostrando il suo valore e dando la sensazione del giocatore vero. Tre gol e tre assist nei 2.386 minuti giocati (120' in Coppa) nella scorsa stagione che quest'anno è destinato a migliorare se le premesse sono queste, visto lo score già di tre assist e un gol in 4 partite di campionato. Chissà dunque che le due parti non decidano di sfruttare anche l'opzione per il terzo anno insieme.

E se Bonaventura è una piacevole conferma, Riccardo Saponara è un patrimonio riscoperto grazie a Vincenzo Italiano che lo ha già avuto nello Spezia, dove il trequartista era in prestito la scorsa stagione: 625' (qualche infortunio e anche tanta panchina) in cui è riuscito a segnare 2 gol in campionato e 2 gol e un assist in Coppa. "Gioca come sai" gli ha detto Italiano nel momento in cui lo ha inserito al posto di Nico Gonzalez. Il paragone poteva essere impietoso ed invece Saponara ha fatto proprio quello che sa fare, su una corsia in cui Biraghi è stato un ottimo compagno. Così sono arrivati un gol e un assist e 45 minuti davvero ben giocati, in cui l'esperienza ha fatto davvero la differenza, visti i cambi di Ballardini. Questo sarà l'ultimo anno in viola visto la scadenza nel 2022 dopo tanti prestiti, ma alla soglia dei 30 anni Saponara proverà a convincere la Fiorentina di vivere proprio in viola una seconda giovinezza, basta dargli fiducia.