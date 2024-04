ITALIANO VARA LA FORMAZIONE MIGLIORE, TORNANO ARTHUR E DODÒ

La serata di Coppa Italia il miglior precedente da considerare per non farsi traviare dai risultati in campionato. Alla vigilia dell’andata del quarto di finale di Conference League Vincenzo Italiano chiede alla squadra il suo volto migliore, quello determinato e convinto che ha fruttato la vittoria nel primo round con l’Atalanta, che poi è lo stesso valso un nuovo approdo europeo fino a qualche decina di chilometri da Praga. La vicinanza dalla sede della finale dello scorso anno, poi persa con il West Ham, è però soltanto un aspetto secondario, e comunque anche se i viola non affronteranno una squadra simile a quella inglese di certo faranno bene a non ripetere errori pagati a carissimo prezzo.

Intanto in conferenza Italiano anticipa di pensare alla formazione migliore, nella quale il ballottaggio tra Biraghi e Parisi resta tema di discussione un po’ per tutti (a destra torna Dodò con Kayode a riposo e con Quarta-Ranieri coppia centrale) sulla trequarti Beltran resta favorito su Barak per una maglia a ridosso di Belotti. Mentre Arthur prepara il rientro accanto a Duncan, seppure l’opzione Maxime Lopez resti realistica visto che Bonaventura dovrebbe rifiatare, davanti Nico e Sottil agiranno sulle corsie esterne.

Molti più problemi per il Viktoria alle prese con infortuni pesanti (Durosinmi e Sykora) esclusioni dalla lista UEFA (Souarè ed Havel) e squalifiche (Kopic e Dweh). Con questi scenari è lecito attendersi massima copertura da parte del tecnico Koubek che nel 3-4-2-1 di stasera dovrebbe rilanciare Jamelka e Cadu sulle corsie con Cerv e Kalvach centrali, in difesa spazio al 2005 Paluska mentre davanti Traorè e Sulc giocheranno a supporto della punta Chory.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka, Hranac, Hejda, Paluska, Jemelka, Cerv, Kalvach, Cadu, Traorè, Sulc, Chory

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico, Beltran, Sottil, Belotti