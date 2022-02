ITALIANO, Rigori? Chi sbaglia può lasciare il posto

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato durante la conferenza stampa odierna del rendimento di Krzysztof Piatek e dell’assegnazione dei rigori: “Sono contento di Piatek, è un professionista esemplare che pensa prima al bene della squadra e poi al suo obiettivo personale seppure sia un attaccante. Anche lui sa che in determinate situazioni in campo deve muoversi in maniera diversa rispetto a come era abituato, ma mi sta piacendo. E pure Cabral, quando è sceso in campo nei minuti finali. Si vede che entrambi hanno voglia di entrare subito a far parte nei meccanismi della squadra. Sono convinto che anche Cabral ci aiuterà coi gol. Sui rigori rimane la regola che chi se la sente batte. Chi sbaglia potrebbe lasciare il posto a qualche altro compagno, ma non voglio stravolgere nulla, può capitare di sbagliarne. Voglio solo evitare scenate".