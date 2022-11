ITALIANO, Non avremo Nico e Sottil, ma torna Amrabat

In previsione di Sampdoria-Fiorentina, in programma domani alle 15 a Marassi, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha risposto ad alcune domande ai microfoni ufficiali del club gigliato. Questo un estratto delle sue parole: "Stiamo bene, teniamo bene il campo con un buon ritmo. Tanti che non erano in condizione stanno recuperando. Non ci saranno Nico e Sottil, ma tornerà Amrabat. Ci faremo trovare pronti. In Conference? Le ho viste e sono tutte squadre esperte. In Europa non ci sono partite facili, sarà un turno duro con avversarie da temere e studiare bene".

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE PAROLE SU FV