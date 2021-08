ITALIANO, Equilibrato il bilancio contro la Roma

Il bilancio del nuovo tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, contro la Roma è equilibratissimo. L'ex tecnico de La Spezia, infatti, ha sfidato i giallorossi in tre occasioni, sempre sulla panchina ligure, con il bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La sconfitta è arrivata in campionato, il 23 gennaio 2021, per 4-3, il pareggio, sempre in campionato per 2-2 il 23 maggio, mentre la vittoria, schiacciante, è arrivata in Coppa Italia per 3-0 il 19 gennaio 2021.