ITALIANO E LE IDEE CHIARE: 4-3-3 AGGRESSIVO, ALI A PIEDE INVERTITO, DIFESA CORAGGIOSA

Ambizione, entusiasmo e idee chiare sul gioco, sono le caratteristiche principali di Vincenzo Italiano, tanto da voler valutare i giocatori a disposizione, caratterialmente e dallo spirito di appartenenza, prima di prendere altre strade con la società sul mercato. Il modulo è altrettanto chiaro, il 4-3-3, come ha detto lo stesso tecnico in conferenza. Ma un 4-3-3 che deve avere la giusta interpretazione seguendo principi fondamentali: cercare l'ampiezza, essere aggressivi e avere il pallino del gioco. Che tradotto significa attaccare. Che per Italiano però deve avere da contraltare una buona difesa, senza esporsi, ricercando l'equilibrio tra le due fasi e se necessario difendere anche lontano dalla porta, non solo in area. Di sicuro vedremo una difesa a quattro, in controtendenza con gli ultimi anni viola, ma soprattutto una difesa coraggiosa, come l'ha definita Italiano e nella rosa - secondo il suo giudizio - non mancano elementi di qualità. D'altronde ha in rosa due argentini campioni d'America, con un Quarta lanciato ma soprattutto un Pezzella rivitalizzato dall'esperienza in Nazionale. Poi il mercato è lungo e tutto può succedere. Altre indicazioni l'allenatore le ha date anche sugli esterni che lui ama a piede invertito ma non disdegna neanche metterli nella condizione di usare il piede buono. Il mantra di Italiano insomma è attaccare bene e concedere poco ma per farlo, come accaduto negli anni precedenti dove aveva anche meno qualità, deve partire da un principio, quello di rendere la Fiorentina una squadra, con un'identità precisa, in cui si senta il cuore che l'allenatore ha messo in ogni sua avventura e che si diverta e che faccia divertire il pubblico. Soprattutto nel cuore deve esserci il giglio che il tecnico ha capito essere importante per la piazza. Italiano è carico e pronto insomma, ora la palla passa però al campo e alla squadra.