ITALIANO, Contro la Sampdoria il bilancio è positivo

Domani sera la Fiorentina affronterà la Sampdoria di mister Roberto D'Aversa. Gli uomini di Italiano, dopo la sconfitta in rimonta per 2-1 rimediata sabato pomeriggio sul campo dell'Empoli, hanno un unico obiettivo: ritrovare immediatamente i tre punti già domani allo stadio Artemio Franchi. C'è un dato interessante in vista della gara contro i blucerchiati, il bilancio di Vincenzo Italiano, infatti, contro la Sampdoria è positivo. L'allenatore viola ha sfidato il club ligure in due occasioni, quando siedeva sulla panchina dello Spezia, senza mai perdere. La prima risale all'11 gennaio 2021 quando grazie alle reti di Terzi e Nzola riuscì ad asscurarsi per 2-1 il derby di Liguria. La gara di ritorno a Marassi, invece, finì con un pareggio per 2-2.