ITALIANO, Con la Salernitana al Franchi 2 vittorie su 2

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Quattro vittorie in sei partite per Vincenzo Italiano da allenatore contro la Salernitana. Un bilancio perfetto per il tecnico nativo di Karlsruhe contro i campani quando era seduto sulla panchina dello Spezia, due vittorie su due nel campionato di Serie B, mentre anche un pareggio e una sconfitta da quando è a Firenze. Ottimo il primo incrocio tra la Fiorentina di Italiano e la Salernitana nel dicembre del 2021. Al Franchi di Firenze i viola riuscirono a sconfiggere 4-0 i granata, allora allenati da Colantuono, grazie alla doppietta di Vlahovic e alle reti di Bonaventura e Maleh.

Sempre nell'impianto di Campo di Marte la stagione successiva(2022-2023) i viola si imposero per 2-1 grazie ai gol di Jovic e del solito Bonaventura. Nessuna vittoria invece per Vincenzo Italiano in Serie A all'Arechi di Salerno. La sua squadra fu sconfitta 2-1 nell'aprile 2022 dalla Salernitana di Nicola, mentre finì in pareggio, 3-3, il confronto della passata stagione. La speranza ovviamente è che in questo campionato si possa continuare la striscia positiva al Franchi e che si riesca a finalmente anche a rompere il tabù Arechi.