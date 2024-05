ITALIANO, Altro che 'tiki taka': il dato sui lanci lunghi

Fonte: Alessandro Di Nardo

Al di là di come sia finita, Olympiacos-Fiorentina non è stata una finale da far rivedere ai nipotini. Partita brutta, sporca, imbrigliata in un eterno equilibrio rotto solo al 116' dal gol vittoria di El Kaabi. Lo spettacolo non è stato insomma di casa all'Opap Arena e se l'Olympiacos si 'consolerà' per quanto espresso sul campo con una coppa che ha un valore storico per il club e tutta la Grecia, la Fiorentina recrimina anche poiché, arrivata all'atto conclusivo di una competizione europea per il secondo anno consecutivo, stavolta (a differenza della sconfitta del giugno 2023 col West Ham) la squadra di Italiano non ha neanche l'attenuante dell'aver 'giocato bene'.

Che poi chissà cosa vuol dire giocar bene: fatto sta che il calcio moderno ha espresso dei canoni di 'bel gioco', fraseggio propositivo, dominio dell'avversario, possesso palla basso che coinvolge tutti e undici i calciatori; principi in cui Italiano e i suoi si son sempre rivisti, fino a ieri. Il giorno dopo, della modesta finale di ieri rimane un dato che fa impressione: i 285 lanci lunghi (intesi come passaggi alti in verticale che coprono una distanza maggiore di quindici metri) registrati da Opta nella sfida dell'Opap Arena. Di questi, 143 compiuti dalla Fiorentina, 142 dall'Olympiacos. Poco calcio, tante pallonate, sul più bello i viola hanno tradito i 'valori' che li avevano portati fino ad Atene. E la coppa è svanita così, come uno dei tanti lanci sparati su da Quarta e i suoi, persi nel nulla.