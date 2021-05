INZAGHI, Nel secondo tempo non si è mai giocato

Queste le parole di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, nel post partita della sfida persa per 2-0 contro la Fiorentina dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi: “Nel primo tempo devo essere sincero… abbiamo tenuto bene il campo ed abbiamo comandato la partita. Gli episodi sono stati determinanti, in occasione del gol di Vlahovic dell’1-0 dovevamo difendere meglio. Nella ripresa c’è stato troppo nervosismo, non si è praticamente mai giocato. Noi stanchi? No alla squadra posso solo dire che sui gol viola doveva essere più brava: abbiamo creato molto e il dispiacere per aver perso è tanto. Nel secondo tempo la palla era sempre ferma, non si è mai giocato al calcio. Gli episodi sono stati determinanti. Champions complicata? E’ normale, sapevamo che oggi sarebbe stato difficile: andiamo avanti a testa alta".