INT-FIO, Viola rimontati, 4-3: che errore Vlahovic

Partita pazza a San Siro quella di questa sera anche se purtroppo la Fiorentina esce sconfitta per 4-3 contro l'Inter. Viola avanti già al 3' con Kouame, poi dopo un rigore dato e poi tolto dal Var all'Inter, i nerazzurri pareggiano con Lautaro in contropiede. Nella ripresa, i padroni di casa fanno il 2-1 sfruttando un autogol di Ceccherini su tiro di Lautaro ma dopo si riaccende la Viola che prima fa 2-2 con Castrovilli e poi torna addirittura in vantaggio con Chiesa, in entrambi i casi su assist di Ribery: 2-3. Nel finale però accade di tutto: Vlahovic in contropiede si divora il poker e nei minuti finali l'Inter prima fa 3-3 con Lukaku e poi subito dopo D'Ambrosio di testa firma il sorpasso.