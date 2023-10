INFANTINO, DALLA VOGLIA DI ESORDIRE DAL 1' IN VIOLA AL SOGNO ALBICELESTE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tra i giocatori che quest'anno ancora aspettano di fare il proprio esordio da titolare con la maglia viola c'è Gino Infantino. Il giovane classe 2003 fino adesso nei suoi primi mesi nella Fiorentina ha collezionato 5 presenze in Serie A (contro Genoa, Lecce, Inter, Cagliari e Napoli) e una sola in Conference League (nella gara di andata dei play off contro il Rapid Vienna) per un totale di minuti giocati pari appena a 97.

"È un piacere giocare alla Fiorentina. Sono molto felice di essere qui. La stagione è appena iniziata, stiamo facendo ottime partite e ottenendo vuoni risultati, siamo sulla strada giusta. L'idea è quella di continuare a crescere, so che sono giovane per essere alla Fiorentina. Ringrazio la società per avermi dato l'opportunità e ora devo godermelo e sfruttare al massimo" ha dichiarato l'argentino in un'intevrista rilasciata ad Olè. La volontà del calciatore, quindi, è quella di imparare il più possibile dai propri compagni di squadra ma soprattutto quella di convincere Italiano a dargli una chance dal primo minuto.

La stima del tecnico viola nei confronti di Infantino è tanta, definendolo più volte "un calciatore importante per la propria rosa". Proprio per questo non è da escludere che in una gara contro un avversario non troppo "temibile", come ad esempio la doppia sfida che attende la Fiorentina contro i serbi del Čukarički in Conference League, possa arrivare il tanto atteso esordio dell'ex Rosario Central. Il sogno del numero 19 viola è anche quello di raggiungere la maglia della Nazionale maggiore dell'Argentina, dopo aver vestito quella dell'Under 20 ai Mondiali di categoria, e chissà che questa convocazione un domani non possa arrivare proprio alla Fiorentina, allungando così la già lunga lista di calciatori dell'albiceleste passati da Firenze.