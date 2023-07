INDISCREZIONI DI FV IND.FV, NICO, AMRABAT E ARTHUR: STRAORDINARI AL VIOLA PARK Nonostante la clamorosa sconfitta alla quale è andata incontro ieri la Fiorentina a Belgrado (ko 5-0 contro la Stella Rossa), resta confermato il programma della squadra viola per i prossimi giorni: Biraghi e compagni da oggi beneficeranno di tre giornate di totale... Nonostante la clamorosa sconfitta alla quale è andata incontro ieri la Fiorentina a Belgrado (ko 5-0 contro la Stella Rossa), resta confermato il programma della squadra viola per i prossimi giorni: Biraghi e compagni da oggi beneficeranno di tre giornate di totale... NOTIZIE DI FV INFANTINO, DA ROSARIO AL PROVINO AL REAL: LA SCHEDA La Fiorentina ha chiuso per Gino Infantino, giovane attaccante 2003 del Rosario Central. Il giocatore sarà a Firenze ad inizio settimana prossima per firmare il contratto di 5 anni che lo legherà ai viola fino al 2028. Per conoscere meglio il calciatore,... La Fiorentina ha chiuso per Gino Infantino, giovane attaccante 2003 del Rosario Central. Il giocatore sarà a Firenze ad inizio settimana prossima per firmare il contratto di 5 anni che lo legherà ai viola fino al 2028. Per conoscere meglio il calciatore,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi