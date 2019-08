IND. FV, Viola sul classe '97 Pedro del Fluminense

Nome nuovo per il mercato della Fiorentina, in particolare per ciò che riguarda l’attacco: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola avrebbe aumentato in questi ultimi giorni le proprie attenzioni sull’attaccante del Fluminense Pedro (nome completo Pedro Guilherme Abreu dos Santos), brasiliano classe ’97 senza passaporto comunitario. Per il giocatore, cercato in passato anche dall’Inter, ci sarebbero state già conversazioni tra le due società, visto anche l’ottimo rendimento che il giocatore sta avendo in questo inizio di campionato, dove in 9 partite ha messo a segno 5 gol, uno score che potrebbe consentirgli di rientrare tra i convocati della Nazionale brasiliana il prossimo 16 agosto.