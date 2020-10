IND. FV, Quarta: con ok del River, oggi visite mediche

Nottata di riflessione per il River Plate sul fronte Martinez Quarta. La Fiorentina ha proposto i già noti 6 milioni più 6 di bonus garantendo il pagamento in un anno e non oltre: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, se dal club argentino arriverà la fumata bianca il difensore potrà svolgere le visite mediche in Sudamerica già nella giornata di oggi per poi firmare il contratto che lo legherà ai viola fino al 2025.