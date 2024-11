IND. FV, Partenza la Fiorentina in ritardo: il motivo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La squadra viola sta arrivando in questi minuti dall'aeroporto di Peretola direzione Cipro, dove domani sera affronterà l'Apoel a Nicosia, nonostante dovesse essere già in volo. L'aereo è arrivato in forte ritardo e dunque la Fiorentina ha dovuto far slittare la partenza di circa un'ora. La squadra alloggerà in una struttura vicino all'aeroporto di Larnaca, non vicinissima alle strutture sportive di Nicosie e dunque anche la conferenza stampa dovrebbe slittare di un'ora sulla tabella di marcia.