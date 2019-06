IND. FV, Lafont si infortuna e salta la gara con il Mali

Il portiere della Fiorentina Alban Lafont, attualmente al Mondiale Under 20 con la Francia, non giocherà la partita prevista per le 18 contro il Mali, perché ieri pomeriggio - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - si è infortunato al polso e quindi oggi resterà a riposo (lo sfaff medico francese ha addirittura applicato una stecca per tutelare l'arto). Domani verrà effettuata una radiografia che chiarirà l'entità dell'infortunio e se il portiere potrà proseguire il Mondiale stesso.