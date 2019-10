IND. FV, Incontro in corso per i terreni a B. a Ripoli

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sta andando in scena in questi minuti presso gli studi del notaio Vincenzo Gunnella l'incontro tra la proprietà della Fiorentina (alla presenza di Joe Barone) e i rappresentanti dell'Immobiliare Veronica 84 per l'acquisizione degli ultimi terreni di Bagno a Ripoli dove sorgerà il nuovo centro sportivo della squadra viola (il meeting è iniziato attorno alle ore 9). Si tratta dello stesso studio notarile dove è stato firmato il primo atto d'acquisto tra Fiorentina e famiglia Guicciardini una ventina di giorni fa, e oggi è teatro dell'ultimo atto formale per l'acquisizione degli ultimi ettari di terreno (6 sui 22 totali) in via di Villa Cedri. Come già spiegato su queste pagine, l'acquisto formale (dopo l'accordo economico che era stato già stato raggiunto tempo fa) è stato possibile solo oggi poiché l'area in oggetto, che comprende anche la villa ex sede del centro di formazione Enel, è stata fino a ieri occupata da una quarantina di abusivi, il cui sgombero si è concluso solo nelle ultime ore.

