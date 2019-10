C.SPORTIVO, Domani gli ultimi terreni saranno viola

Come annunciato quest'oggi da Rocco Commisso, quella di domani sarà una giornata importante per ciò che riguarda il futuro centro sportivo viola. Il presidente, intervistato da Radio Toscana, ha spiegato infatti che la Fiorentina incontrerà i proprietari degli altri terreni dove sorgerà il centro sportivo (ovvero le aree di proprietà dell'Immobiliare Veronica 84) e verrà formalmente concluso l'accordo per l'acquisto delle zone mancanti dove entro due anni vedrà la luce la nuova casa viola (da un mese circa invece è stato ufficializzato il passaggio di proprietà degli altri terreni, quelli appartenuti alla famiglia Guicciardini). L'accordo avverrà solo domani visto che solo nella giornata di ieri è stato ultimato lo sgombero delle zone che ancora oggi erano occupate da abusivi (circa quaranta) che avevano scelto come abitazione la villa ex sede del centro di formazione Enel, prossima sede della Fiorentina, tra via Villa i Cedri e via Pian di Ripoli. Da domani, dunque, l'intero territorio sarà tutto viola.