IND.FV, Franchi: è corsa contro il tempo su schermi

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la Fiorentina, il Comune di Firenze e la Prefettura sono al lavoro per cercare di risolvere gli ultimi dubbi legati al grande evento di domani allo Stadio Artemio Franchi dove sono attese circa 30 mila persone per vedere la partita tra Fiorentina e West Ham.

La criticità maggiore resta l’iter burocratico per far sì che possano essere montati tre maxischermi suppletivi al tabellone segna punti classico dello stadio. Normalmente per incartamenti del genere servono circa 15 giorni. Di conseguenza il tempo stringe, e la Fiorentina è al lavoro per cercare una soluzione (Joe Barone è stato al telefono tutta la mattina con il Comune). Al momento la sensazione è che ci possano essere degli spiragli per montare gli altri tre maxischermi.



Le problematiche maggiori, inoltre, riguardano anche il fatto che oltre il 50% del personale della Fiorentina che segue aspetti di questo tipo (comparto sicurezza e SLO) si trova già a Praga. Ci sarebbe una via alternativa per ovviare a tutto questo che riguarda una possibile ordinanza comunale straordinaria, anche se quest’ultimo ha già fatto intendere di non prendersi alcuna responsabilità. Si cercherà dunque di terminare la questione utilizzando le vie classiche, sperando di fare in tempo.