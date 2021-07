IND.FV, Cessione per Gori vicina: tanta corte in B

La Fiorentina ha deciso di non convocare Gabriele Gori per il ritiro estivo. Reduce dalla stagione al Vicenza, dove ha totalizzato 28 presenze, 4 gol e 3 assist, il classe ‘99 è pronto a iniziare una nuova avventura. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it la prospettiva più probabile per l’attaccante è una soluzione in Serie B dove l’interesse non manca. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità del nuovo prestito.