IND. FV, Badelj: tutto ok. Oggi in campo. Chiesa...

Nonostante alcune dichiarazioni arrivate dal ritiro della Nazionale croata, il centrocampista della Fiorentina Milan Badelj (impegnato con la propria Selezione negli ultimi giorni nei match contro Ungheria e Galles) è rientrato a Firenze in perfetta condizione fisica, senza manifestare alcun tipo di problematica. Per giocatore, al pari dei compagni che faranno ritorno in Italia, è in programma un lavoro di scarico al centro sportivo Astori (visto che domenica sera ha giocato a Cardiff contro i padroni di casa) ma in teoria - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - già oggi sarà a disposizione per l'amichevole che si giocherà alle ore 15 presso il centro tecnico federale di Coverciano contro il Grassina, squadra che milita nel campionato di Serie D. Badelj pertanto non sarà tenuto a svolgere alcun tipo di allenamento differenziato nei prossimi giorni, a differenza di Chiesa che dopo ieri anche oggi proseguirà nel suo percorso di recupero individuale.