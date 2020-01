IND. FV, B. Duncan, c'è il Sunderland. Per Montiel...

Due giovani della Primavera viola potrebbero lasciare la Fiorentina nel corso delle prossime ore: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, Bobby Duncan - ormai ai margini della Primavera e "promosso" forzatamente in prima squadra solo per allenarsi - è vicino al Sunderland, squadra di terza serie inglese che preleverebbe il classe 2001 con la formula del prestito.

Se l'affare dovesse andare in porto (con la formula del prestito), sarebbe il segnale che è arrivato l'avallo da parte della FIFA per la Fiorentina, che come anticipato da Firenzeviola.it nei giorni scorsi in esclusiva aveva chiesto al massimo organo mondiale del calcio una deroga per far effettuare un terzo tesseramento con un terzo club all'ex Liverpool, in virtù della sua militanza in due settori giovanili e non in prime squadre (LEGGI QUI).

Molto più in bilico il futuro di Montiel: lo spagnolo non è ancora certo della permanenza in viola e l'entourage del giocatore starebbe spingendo affinché il fantasista classe 2000 possa trovare una sistemazione lontano da Firenze (anche qua sono in ballo ipotesi di serie inferiori, in Spagna o in Italia) con l'obiettivo di metterlo alla prova nel calcio professionistico. Probabile che il destino di Tòfol possa essere deciso però solo nella giornata di domani.