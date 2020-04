IN DOPPIA CIFRA

Non solo in Rocco Commisso non c’è la minima voglia di togliere il piede dall’acceleratore e lasciar per strada qualsiasi occasione, ma non ci sarebbe da stupirsi se il presidente viola decidesse di raddoppiare. Se il mercato non garantisce ancora certezze per l’impossibilità attuale di fissare e organizzare una finestra di trattative che si aprano dopo l’eventuale finale di stagione è anche su altri fronti che la proprietà è pronta a rilanciare.

A cominciare da quella sponsorizzazione che già la scorsa estate aveva favorevolmente impressionato la piazza. Fu in occasione dell’ufficialità del logo Mediacom sulla maglia che proprio Commisso fece intendere che l’azienda stelle e strisce avrebbe sostenuto il club a suon di multipli di cinque, adesso lo sforzo potrebbe essere bissato in vista della prossima stagione.

Nonostante le conseguenze dello stop per il coronavirus siano tutt’altro che irrisorie, e considerato che più che un taglio sugli stipendi si tratterebbe di un congelamento, Commisso sarebbe pronto a mettere sul piatto nuove risorse per la Fiorentina, ancora una volta attingendo a una sponsorizzazione da doppia cifra - 15 milioni circa - da girare nelle casse viola. Per il mercato, chiaro, ma anche per ribadire ambizioni e voglia di costruire una società sempre più forte e competitiva. Anche e soprattutto grazie alla solidità di quella Mediacom che oggi, e domani, campeggia sulle maglie della squadra.