IN AVVICINAMENTO AL TORO

Aspettando un regista Iachini sceglie il doppio mediano davanti alla difesa. A poco meno di due settimane dal via ufficiale della stagione il tecnico affronta la prima amichevole stagionale (con la Primavera si era trattato più di un allenamento) e complici le molte assenze per gli impegni con le nazionali fa di necessità virtù. Nella Fiorentina che chiuderà il primo tempo sull'uno a zero con il gol di Ribery ci sono Amrabat e Duncan davanti a una difesa a tre composta da Caceres, Pezzella e Igor. Con Venuti a destra e Lirola a sinistra sulla trequarti Ribery e Saponara supportano Kouame. Torreira o meno, si tratta di una prima conferma all'idea del doppio mediano davanti alla difesa da applicare in vista del Torino quando mancherà Amrabat per squalifica.

E' proprio l'ex Genoa a diventare protagonista nel tabellino dei marcatori, anche se nel primo non è esattamente cattivo sotto porta come testimonia qualche occasione di troppo sprecata da buona posizione. Di certo Ribery resta il faro al di là del valore degli avversari, non solo per la doppietta nella quale conferma quanto sappia essere letale dentro l'area di rigore ma anche per il minutaggio tutt'altro che indifferente.

Per i viola si apre così la penultima settimana di preparazione che accompagnerà la squadra all'amichevole di sabato contro la Reggiana, nel frattempo sul mercato saranno altri giorni importanti. E' in arrivo Bonaventura mentre si continuerà a parlare con il procuratore di Biraghi sullo sfondo di un mercato che col passare del tempo riporterà alla ribalta ipotesi offensive (leggere alla voce Piatek, ma anche Chiesa) e chissà cos'altro visto che il discorso per Torreira non è del tutto chiuso. Argomenti secondari, almeno per Iachini che nel dopo gara è il primo a dire che “c'è da accelerare nella preparazione”: l'avvicinamento al Toro è già cominciato.