La Fiorentina si prepara a mettere a segno il primo colpo di mercato, con la distanza tra club viola e Wolverhampton per Patrick Cutrone che si assottiglia ogni ora di più. Balla ancora qualche milione di euro, ma la sensazione registrata da più parti è che l'affare si farà anche e soprattutto per la volontà ferrea del giocatore di lasciare la Premier e tornare in Serie A. Un campionato salutato con rammarico solo la scorsa estate dal nativo di Como, e che adesso è pronto a rilanciarlo.

Per il resto il mercato viola è ancora fermo ai nomi che da tempo ronzano attorno alla Fiorentina: in difesa Bonifazi e Juan Jesus, a centrocampo Duncan e Meitè. Con tutta una serie di trattative portate avanti in silenzio dal duo Pradè-Barone, impegnati anche sul fronte delle uscite con l'agente di Pedro atteso oggi a Firenze.

Il problema è che il tempo comincia a stringere. Perché la Fiorentina si gioca in queste settimane una fetta fondamentale del suo futuro (gli scontri diretti con SPAL e Genoa su tutti) e Iachini ha ancora in mano la stessa squadra - con gli stessi limiti - che ha avuto in dote da Vincenzo Montella. E la sensazione è che la Fiorentina non possa permetterselo.

All'8 gennaio ad essersi rinforzato in Italia è solo il Milan e il mercato di riparazione è più difficile di quello estivo, questo è chiaro. Il fatto è che la situazione della Fiorentina è tutt'altro che normale e necessita al più presto di interventi dal mercato rapidi e decisivi. C'è bisogno di un acquisto che dia una sferzata ad una stagione fin qui deludente. Tutti in attesa del primo colpo di mercato viola.