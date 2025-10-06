Chi il migliore in Fiorentina-Roma 1-2? Vota il sondaggio di FirenzeViola
La Fiorentina perde ancora e si trova in fondo alla classifica di Serie A. Con la Roma la squadra di Pioli non va oltre il 2-1 giallorosso e raccoglie la terza sconfitta consecutiva al Franchi, anche se stavolta ci sono stati buoni segnali da alcuni giocatori come Kean che è tornato al gol. Tanti invece i calciatori che sono apparsi sotto la sufficienza.
Clicca qui per votare il tuo migliore in campo di Fiorentina-Roma
Viola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradèdi Mario Tenerani
FirenzeViolaKean e la prova dei fatti: si esalta da solista. Pioli ammette "Vero ma non determinante"
FirenzeViolaL'opinione dopo Fiorentina-Roma: Gud e Fagioli sono due fantasmi, Pioli deve recuperare entrambi
Tommaso LoretoFirenzeViolaFiorentina-Roma è anche Pioli contro Gasp. Viola in cerca di una svolta, e di un'identità chiara
Alberto PolverosiFiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverli
