IL RINNOVO DEL TOP PLAYER: NICO AL CENTRO DEL MONDO VIOLA

Nico Gonzalez sempre più al centro dei piani della Fiorentina. L'argentino, dopo che in estate è stato cercato a più riprese da diversi club inglesi, tra tutti il Brentford che è arrivato ad offrire 42 milioni di euro per acquistarlo, ora è a un passo dalla firma del rinnovo con i viola. Un prolungamento di due anni rispetto all'attuale accordo, che porterà la nuova scadenza al 2028. Ovviamente anche l'ingaggio aumenterà dagli attuali 1,8 milioni più bonus, fino a 2,5 milioni di euro comprensivi di bonus.

Un ingaggio da top player, che conferma le sensazioni di metà agosto, quando il giocatore e la Fiorentina avevano deciso di affidare all'esterno la maglia numero 10, vero simbolo non solo di estro ma anche di attaccamento alla squadra. In passato Nico e la Fiorentina hanno vissuto diversi momenti di tensione, dovuti al carattere del giocatore ma anche legati allo stesso mercato. Mai come quest'anno però, Nico ha deciso di vivere al massimo l'esperienza fiorentina, volendo anche vestire i panni del trascinatore.

Si è notato in queste prima uscite, con gol decisivi e un piglio decisamente diverso rispetto a quello discontinuo intravisto nelle prime due stagioni in viola. Anche il rapporto con Italiano sembra cambiato, migliorato, tanto che non è difficile immaginare un ruolo "alla Mutu" per Nico, ormai leader tecnico ma non solo. Le conferme sul rinnovo ormai a un passo, arrivano in un giorno complicato visto il grave infortunio di Dodo. Un raggio di sole in mezzo a nuvole di dubbi su chi aiuterà Kayode a sostituire il brasiliano. Un po' di ottimismo che tutti sperano possa essere seguito anche dalla notizia del rientro in campo in vista delle sfide contro Frosinone e Cagliari.