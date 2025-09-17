Il retroscena su Adli e l'interesse USA per Kouame: è sempre calciomercato
Il calciomercato è terminato da poco più di 2 settimane ma non per questo le trattative si fermano del tutto. Intanto emergono i retroscena sulle scelte estive delle varie squadre, tra cui ovviamente la Fiorentina. Per esempio sul fronte Yacine Adli, il giornalista Matteo Moretto ha svelato come sia stato lo stesso centrocampista oggi all'Al Shabab ad aver chiesto alla società viola di non riscattarlo e farlo tornare così al Milan in attesa di una nuova destinazione trovata poco prima del termine del mercato arabo.
Poi c'è la situazione Christian Kouame, un peso per le casse della Fiorentina dal momento che l'ivoriano è tra i calciatori più pagati in rosa ma ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al crociato e per questo ai box per ancora diversi mesi. Nonostante questo, il portale Africafoot ha riportato oggi un interesse direttamente dagli USA: il Charlotte FC avrebbe messo l'attaccante ivoriano nel mirino.
