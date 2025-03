Il programma di oggi in casa Fiorentina: day off al Viola Park, si riparte domani

Giornata di riposo per la Fiorentina. Dopo la sgambata di ieri (allenamento di defaticamento nel post-Fiorentina-Juventus) Raffaele Palladino ha decretato il "rompete le righe" per un giorno. Si ripartirà a lavorare sul campo da domani, con il tecnico viola che non potrà contare sugli otto nazionali in giro per il mondo.

Moise Kean e Pietro Comuzzo raggiungeranno oggi il ritiro dell’Italia di Spalletti a Milano per preparare le due sfide di Nations League contro la Germania. In Under 21, Cher Ndour sarà a disposizione del ct Nunziata per le partite contro Paesi Bassi e Danimarca. Marin Pongracic, invece, rappresenterà la Croazia nella sfida contro la Francia. Infine, dopo un anno di assenza, Albert Gudmundsson è stato convocato dall’Islanda per le gare contro il Kosovo, in seguito alla sua recente assoluzione nel processo per cattiva condotta sessuale, sebbene sia ancora pendente un appello. A questi cinque, si aggiungono anche i Primavera Caprini, Harder e Martinelli convocati rispettivamente due dall'Italia U20 e l'ultimo all'Italia U19.